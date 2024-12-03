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03 декабря 2024, 15:28

В Украине возобновили предоставление статуса предприятиям для бронирования от мобилизации

03 декабря 2024, 15:28
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Минэкономики восстановило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников от мобилизации. Компании получили возможность бронировать работников на срок до 12 месяцев

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует RegioNews.

"Первые семь предприятий успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям. Это компании из сферы производства стеклянных изделий, мебели, текстиля, керамической плитки и других сфер. Компании получили возможность бронировать работников сроком до 12 месяцев", – говорится в сообщении.

В Минэкономики напомнили, что еще не обновившие предприятия, но еще имеющие действующий статус критически важных, могут забронировать работников до 28 февраля 2025 года. После обновления критичности по новым критериям эти предприятия смогут бронировать работников на более длительный срок – до 12 месяцев.

Сообщается, что за первые два дня восстановления бронирования через Дію компании подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысяч работников.

Напомним, ранее стало известно, что Украина отмена дневной формы обучения для аспирантов-контрактников, предоставляющая право на отсрочку от мобилизации, будет продолжена и в 2025 году.

Также сообщалось, что студенты-мужчины, которые учатся в иностранных заведениях высшего образования, могут выезжать на обучение за границу.

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