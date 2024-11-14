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В Полтавской области после воздушных атак мобильные группы взрывотехников обнаруживают обломки сбитых силами обороны вражеских БПЛА

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

За последние дни взрывотехники обезвредили боевые части вражеских БПЛА типа "Герань-2" и "Гербера", боевая часть которых не взорвалась. Дроны обезвредили.

Кроме того, полицейские в круглосуточном режиме отрабатывают сообщения об обнаружении подозрительных находок и боеприпасов.

Напомним, на днях в Кировоградской области взрывотехники обезвредили кассетную боевую часть вражеской ракеты, которая не сдетонировала.