На Полтавщине обезвредили боевые части российских дронов "Герань-2" и "Гербера"
В Полтавской области после воздушных атак мобильные группы взрывотехников обнаруживают обломки сбитых силами обороны вражеских БПЛА
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
За последние дни взрывотехники обезвредили боевые части вражеских БПЛА типа "Герань-2" и "Гербера", боевая часть которых не взорвалась. Дроны обезвредили.
Кроме того, полицейские в круглосуточном режиме отрабатывают сообщения об обнаружении подозрительных находок и боеприпасов.
Напомним, на днях в Кировоградской области взрывотехники обезвредили кассетную боевую часть вражеской ракеты, которая не сдетонировала.
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