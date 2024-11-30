фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 30 ноября россияне снова атаковали украинские города, выпустив 10 ударных дронов

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

В ночь на 30 ноября (с 21:30 29 ноября) российская армия атаковала 10 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из Курска и Приморско-Ахтарска – РФ.

В результате противовоздушного боя в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях были сбиты 8 вражеских беспилотников. Один БпЛА – локационно потерянный, еще один – улетел на оккупированную территорию.

Напомним, 29 ноября, российские войска сбросили авиабомбу на поселок Купянского района. В результате удара погиб мирный житель.