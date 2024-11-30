фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В ніч на 30 листопада росіяни знову атакували українські міста, випустивши 10 ударних дронів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

У ніч на 30 листопада (із 21:30 29 листопада) російська армія атакувала 10-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із Курська та Приморсько-Ахтарська – РФ.

В результаті протиповітряного бою у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях були збиті 8 ворожих безпілотників. Один БпЛА – локаційно втрачений, ще один – полетів на окуповану територію.

Нагадаємо, 29 листопада, російські війська скинули авіабомбу на селище Купʼянського району. Внаслідок удару загинув мирний житель.