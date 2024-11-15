Чиновника Минобороны, который списал Гринкевичу многомиллионный штраф, отправили под арест

фото: ГБР

Печерский районный суд Киева отправил под арест экс-чиновника Минобороны, который "списал" львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу почти 94 миллиона гривен пени за просроченные контракты

Об этом сообщили в ГБР, передает RegioNews.

Суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из экс-директоров департамента Министерства обороны Украины.

Суд определил как альтернативу – залог в сумме 50 млн грн.

Как сообщалось, 12 ноября ГБР сообщило фигуранту о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

События, ставшие предметом расследования, произошли в 2023 году. Тогда подконтрольные Гринкевичу предприятия заключили договоры с Минобороны на поставку одежды для военных. Речь идет о 23 сделках более чем на 1,5 млрд грн. Компании бизнесмена просрочили поставки, и на них было наложено 98 млн грн пени.

Однако, как отмечается в сообщении, представители компаний во избежание начисления штрафных санкций обратились к директору профильного департамента Минобороны и просили перечислить пеню. Чиновник в нарушение норм заключенных ранее договоров заключил дополнительные соглашения, которыми продлил сроки поставки товаров.

Таким образом, чиновник сократил выставленные штрафные санкции на 93,5 млн грн - с 98 млн грн до 4,5 млн грн.

Чиновнику грозит наказание в размере до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее расследователи составили список имущества, на которое был наложен арест в рамках уголовного дела против семьи Гринкевичей о хищениях на закупках для Минобороны. Среди арестованного имущества – недвижимость, земельные участки, автотранспорт и предприятия.

Львовские предприниматели Игорь и Роман Гринкевичи, а также три их сообщника фигурируют в расследовании о хищениях на закупках Минобороны. Компании Гринкевича были одними из крупнейших поставщиков Минобороны. Кроме этого, Игорь Гринкевич подозреваемый во взяточничестве работнику ГБР. Сейчас он и его сын находятся в СИЗО.

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