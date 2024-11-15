06:51  15 ноября
На Закарпатье 18-летний юноша планировал "подработать" на переправке мужчины в Венгрию
14:07  15 ноября
В ДТП во Львовской области попал автомобиль с военными, есть погибшие
01:05  15 ноября
Убили таксиста и угнали его авто: в Днепре осудили двух братьев
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2024, 17:07

Чиновника Минобороны, который списал Гринкевичу многомиллионный штраф, отправили под арест

15 ноября 2024, 17:07
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Печерский районный суд Киева отправил под арест экс-чиновника Минобороны, который "списал" львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу почти 94 миллиона гривен пени за просроченные контракты

Об этом сообщили в ГБР, передает RegioNews.

Суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из экс-директоров департамента Министерства обороны Украины.

Суд определил как альтернативу – залог в сумме 50 млн грн.

Как сообщалось, 12 ноября ГБР сообщило фигуранту о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

События, ставшие предметом расследования, произошли в 2023 году. Тогда подконтрольные Гринкевичу предприятия заключили договоры с Минобороны на поставку одежды для военных. Речь идет о 23 сделках более чем на 1,5 млрд грн. Компании бизнесмена просрочили поставки, и на них было наложено 98 млн грн пени.

Однако, как отмечается в сообщении, представители компаний во избежание начисления штрафных санкций обратились к директору профильного департамента Минобороны и просили перечислить пеню. Чиновник в нарушение норм заключенных ранее договоров заключил дополнительные соглашения, которыми продлил сроки поставки товаров.

Таким образом, чиновник сократил выставленные штрафные санкции на 93,5 млн грн - с 98 млн грн до 4,5 млн грн.

Чиновнику грозит наказание в размере до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее расследователи составили список имущества, на которое был наложен арест в рамках уголовного дела против семьи Гринкевичей о хищениях на закупках для Минобороны. Среди арестованного имущества – недвижимость, земельные участки, автотранспорт и предприятия.

Львовские предприниматели Игорь и Роман Гринкевичи, а также три их сообщника фигурируют в расследовании о хищениях на закупках Минобороны. Компании Гринкевича были одними из крупнейших поставщиков Минобороны. Кроме этого, Игорь Гринкевич подозреваемый во взяточничестве работнику ГБР. Сейчас он и его сын находятся в СИЗО.

Читайте также: Крах топ-поставщика Минобороны: кто такой Игорь Гринкевич и почему к его фирмам у силовиков есть претензии

Минобороны закупки Гринкевич Игорь коррупционные скандалы в Минобороны Гринкевич Роман
В Минобороны начали проверку по стрельбе работником ТЦК в Киевской области
15 ноября 2024, 15:20
В Минобороны назвали количество людей, работающих в ТЦК
15 ноября 2024, 04:27
ГБР взялось за чиновника Минобороны, который списал Гринкевичу многомиллионный штраф
12 ноября 2024, 21:03
Все новости »
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Россияне атаковали дронами село под Херсоном: ранены мирные жители
15 ноября 2024, 17:42
В Черкасской области 5-летний мальчик попал в реанимацию после удаления зубов
15 ноября 2024, 17:31
Как "бунты" в Абхазии могут повлиять на войну в Украине
15 ноября 2024, 17:20
Стрельба в человека во время проверки документов ТЦК под Киевом: хулигану грозит до 7 лет тюрьмы
15 ноября 2024, 16:50
Суд во Львове назначил условное наказание водителю маршрутки, насмерть сбившего 11-летнего мальчика
15 ноября 2024, 16:39
Из-за обстрелов Херсона пострадали двое гражданских
15 ноября 2024, 16:27
Нардепу Николаю Тищенко продлили круглосуточный домашний арест
15 ноября 2024, 16:16
Золото, часы и оружие: У экс-чиновника из Полтавщины обнаружили более 61 млн долларов
15 ноября 2024, 16:06
Россияне ударили из артиллерии по селу на Запорожье: погиб мирный житель
15 ноября 2024, 15:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »