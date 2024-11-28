Россия вывела в Черное море 14 кораблей, среди них есть носители "Калибров"

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По состоянию на утро четверга, 28 ноября, Россия держит в акватории Черного моря 14 вражеских кораблей, четыре из которых - носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 22 ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

Напомним, с утра 28 ноября энергетика Украины находится под массированным ударом России. В столице и областях используются экстренные и аварийные отключения света.