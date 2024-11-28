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28 листопада 2024, 07:55

Росія вивела в Чорне море 14 кораблів, серед них є носії "Калібрів"

28 листопада 2024, 07:55
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Станом на ранок четверга, 28 листопада, Росія тримає в акваторії Чорного моря 14 ворожих кораблів, чотири з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 22 ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

  • у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

Нагадаємо, зранку 28 листопада енергетика України перебуває під масованим ударом Росії. В столиці та областях застосовуються екстрені та аварійні відключення світла.

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