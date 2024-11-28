Росія вивела в Чорне море 14 кораблів, серед них є носії "Калібрів"
Станом на ранок четверга, 28 листопада, Росія тримає в акваторії Чорного моря 14 ворожих кораблів, чотири з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 22 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
Нагадаємо, зранку 28 листопада енергетика України перебуває під масованим ударом Росії. В столиці та областях застосовуються екстрені та аварійні відключення світла.
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