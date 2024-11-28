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28 ноября 2024, 06:18

Россия совершает массированную ракетную атаку по Украине: что известно

28 ноября 2024, 06:18
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фото: российские СМИ
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Утром, 28 ноября, Россия запустила ракеты разного типа по территории Украины. В ряде областей прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, передает RegioNews .

Враг осуществил пуски крылатых ракет "Калибр", также запущенные ракеты из стратегической авиации. Кроме того, россияне нанесли удары баллистики по Харькову и по Одесщине.

По данным Воздушных сил ВСУ, сейчас одна из ракет следует в сторону Волыни. Также известно, что в Киевской области работала ПВО.

Напомним, в ночь на 27 ноября российские войска запустили по Украине 89 дронов. Сбить удалось 36 из них.

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