Россия совершает массированную ракетную атаку по Украине: что известно
Утром, 28 ноября, Россия запустила ракеты разного типа по территории Украины. В ряде областей прогремели взрывы
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, передает RegioNews .
Враг осуществил пуски крылатых ракет "Калибр", также запущенные ракеты из стратегической авиации. Кроме того, россияне нанесли удары баллистики по Харькову и по Одесщине.
По данным Воздушных сил ВСУ, сейчас одна из ракет следует в сторону Волыни. Также известно, что в Киевской области работала ПВО.
Напомним, в ночь на 27 ноября российские войска запустили по Украине 89 дронов. Сбить удалось 36 из них.
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