В Киеве запускают два новых автобусных маршрута: детали

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С 1 декабря в Киеве начнут курсировать два новых автобусных маршрута, которые будут проходить через Подольский мост

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"С 1 декабря из Троещины и Воскресенки через Подольский мостовой переход начнут курсировать автобусы маршрутов №110 и №112", – говорится в сообщении.

Новые маршруты будут работать в тестовом режиме для изучения пассажиропотока. В частности:

Маршрут №110 соединит ул. Милославскую со станцией метро "Площадь Украинских Героев".

Маршрут №112 будет курсировать от ул. Ивана Микитенко до станции метро "Лукьяновская".

В то же время, маршрут № 110 будет дублировать схему движения автобусного маршрута № 61, работу которого временно приостановят.

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