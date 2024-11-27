У Києві запускають два нові автобусні маршрути: деталі
З 1 грудня у Києві розпочнуть курсувати два нові автобусні маршрути, які проходитимуть через Подільський міст
Про це повідомляє Regionews з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
"Із 1 грудня з Троєщини та Воскресенки через Подільський мостовий перехід почнуть курсувати автобуси маршрутів № 110 та № 112", – зазначено у повідомленні.
Нові маршрути працюватимуть у тестовому режимі для вивчення пасажиропотоку. Зокрема:
- Маршрут № 110 з’єднає вул. Милославську зі станцією метро "Площа Українських Героїв".
- Маршрут № 112 курсуватиме від вул. Івана Микитенка до станції метро "Лук’янівська".
Водночас маршрут № 110 дублюватиме схему руху автобусного маршруту № 61, роботу якого тимчасово призупинять.
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