фото Иван Примаченко/Facebook

Соучредитель и гендиректор образовательной Prometheus Иван Примаченко отказался от должности народного депутата и заявил, что останется руководить платформой

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Ранее ЦИК признал Примаченко избранным народным депутатом после смерти нардепа от "Голоса" Олега Макарова. Примаченко заявил, что решил остаться работать в Prometheus после того, как взвесил, где может принести больше пользы.

Он также рассказал, что сейчас он и его команда работают над рядом образовательных проектов, в частности для военных, бизнесов, людей, пострадавших от войны, медиков, педагогов и инициатив поддержки восстановления, которые совокупно должны охватить два миллиона слушателей в 2025 году.

"Труд парламента чрезвычайно важен. Но на этот момент я чувствую, что с моей стороны было бы безответственно покинуть работу над целым рядом стратегических программ Prometheus, которые находятся на решающем этапе своего жизненного цикла. Буду рад и дальше всячески поддерживать коллег из фракции "Голоса" и всех народных депутатов, работающих во благо страны, вне парламента", – написал Примаченко.

Напомним, в октябре в возрасте 59 лет скончался народный депутат от партии "Голос" Олег Макаров.