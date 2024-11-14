Суд вынес приговор беглому нардепу Одарченко, который пытался подкупить Мустафу Найема
Высший антикоррупционный суд объявил приговор народному депутату Андрею Одарченко, которого признали виновным в попытке подкупа экспредседателя Госвосстановления Мустафы Найема
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Одарченко приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и т.д.
Отметим, приговор вынесли заочно, поскольку нардеп Андрей Одарченко сбежал за границу. Поэтому его объявили в национальный и международный розыск. Позже выяснилось, что нардеп незаконно пересек границу в районе населенного пункта Красноильск Черновицкой области и попросил у Румынии убежище.
Напомним, 21 ноября 2023 года нардепу Андрею Одарченко сообщили о подозрении в попытке подкупа тогдашнего главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафы Найема. Речь идет о взятке в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тысяч долларов.
В январе 2024 года правоохранители завершили досудебное расследование в отношении нардепа Одарченко.