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Проблем, возникающих в процессе мобилизации граждан, много. В частности, из-за длительной проверки забронированных работников предприятий и недостатков регулирования определения степени пригодности к военной службе

Об этом рассказал нардеп и член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Федиенко, передает RegioNews.

Он отметил, что имеет обращение по этому поводу от одного из элеваторов и предприятия оборонно-промышленного комплекса, работников которых уже мобилизовали.

"Уверен, что многие знают, что механизм бронирования приостановлен на время проверки. Проверить, конечно, надо. Но здесь тоже вопрос… Если определять критичность по деньгам, то останутся одни мегамаркеты. Доходит до того, что руководитель увольняет сотрудников и как-то скрывает, чтобы не остановить работу предприятия”, – отметил Александр Федиенко.

По мнению нардепа, на время проверки решением КМУ нужно продлить сроки бронирования.

Также он поднял еще один сложный вопрос: приказ №402 Минобороны, принятый вместе с Минздравом.

"Я не знаю внешних факторов, по которым принимали это решение. Потому что уже тогда сразу руководители ТЦК говорили, что это полная глупость. Что имеем, мобилизация, ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали не слышащего человека и человека, где в заключении ВЛК написано "умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга"", – написал Федиенко.

Нардеп призвал Минобороны и Министерство здравоохранения пересмотреть приказ и предложил работникам этих ведомств выполнить любую задачу на полигоне с условиями, когда они не слышат, а командир дает команду.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что анонсированный властями принцип "воюй или работай" уже начал действовать. Его основа состоит в том, что повестки на мобилизацию через систему "Оберег" в первую очередь направили военнообязанным, которые не платят налоги.

Также сообщалось, что в Волынском ТЦК расставили все точки над "i" касательно мобилизации мужчин от 50 лет.