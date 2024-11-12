17:45  12 ноября
Суд вынес приговор трем мужчинам за убийство военного в Киеве
19:39  12 ноября
В Киеве неизвестные запустили фейерверк
17:21  12 ноября
В Киеве сотрудник ТЦК выстрелил себе в голову, — СМИ
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2024, 14:52

Мобилизуют с ВИЧ, туберкулезом и умственно отсталых: нардеп раскритиковал новый приказ

12 ноября 2024, 14:52
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Проблем, возникающих в процессе мобилизации граждан, много. В частности, из-за длительной проверки забронированных работников предприятий и недостатков регулирования определения степени пригодности к военной службе

Об этом рассказал нардеп и член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Федиенко, передает RegioNews.

Он отметил, что имеет обращение по этому поводу от одного из элеваторов и предприятия оборонно-промышленного комплекса, работников которых уже мобилизовали.

"Уверен, что многие знают, что механизм бронирования приостановлен на время проверки. Проверить, конечно, надо. Но здесь тоже вопрос… Если определять критичность по деньгам, то останутся одни мегамаркеты. Доходит до того, что руководитель увольняет сотрудников и как-то скрывает, чтобы не остановить работу предприятия”, – отметил Александр Федиенко.

По мнению нардепа, на время проверки решением КМУ нужно продлить сроки бронирования.

Также он поднял еще один сложный вопрос: приказ №402 Минобороны, принятый вместе с Минздравом.

"Я не знаю внешних факторов, по которым принимали это решение. Потому что уже тогда сразу руководители ТЦК говорили, что это полная глупость. Что имеем, мобилизация, ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали не слышащего человека и человека, где в заключении ВЛК написано "умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга"", – написал Федиенко.

Нардеп призвал Минобороны и Министерство здравоохранения пересмотреть приказ и предложил работникам этих ведомств выполнить любую задачу на полигоне с условиями, когда они не слышат, а командир дает команду.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что анонсированный властями принцип "воюй или работай" уже начал действовать. Его основа состоит в том, что повестки на мобилизацию через систему "Оберег" в первую очередь направили военнообязанным, которые не платят налоги.

Также сообщалось, что в Волынском ТЦК расставили все точки над "i" касательно мобилизации мужчин от 50 лет.

война болезнь ВСУ проблемы мобилизация военная служба бронирование от мобилизации
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
Геннадий Фукс через суд восстановился в должности заместителя председателя Запорожского облсовета
12 ноября 2024, 22:13
Суд на Волыни обязал УПЦ МП вернуть собор в государственную собственность
12 ноября 2024, 21:27
ГБР взялось за чиновника Минобороны, который списал Гринкевичу многомиллионный штраф
12 ноября 2024, 21:03
В Харьковской области микроавтобус насмерть переехал двухлетнюю девочку
12 ноября 2024, 20:26
Апелляционный суд в Киеве принял решение о мере пресечения Тищенко
12 ноября 2024, 20:01
В Киеве неизвестные запустили фейерверк
12 ноября 2024, 19:39
В прокуратуре показали последствия удара нового российского дрона "Молния" в Харькове
12 ноября 2024, 19:06
Изменение риторики после победы Трампа: как говорить с новой Америкой
12 ноября 2024, 18:43
В Донецкой ОВА рассказали о последствиях повреждения дамбы Кураховского водохранилища
12 ноября 2024, 18:35
Для удара по Харькову россияне применили новый тип БПЛА: подробности от прокуратуры
12 ноября 2024, 18:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Все публикации »
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Юрий Богданов
Все блоги »