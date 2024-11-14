В ВМС рассказали, есть ли угроза ударов "Калибрами" с моря

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Сегодня утром, 14 ноября, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 06:00 известно, что:

в Черном море вражеские корабли отсутствуют;

в Азовском море вражеские корабли также отсутствуют;

в Средиземном море находятся два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.

Также известно, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – три судна, из них ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю – три судна, из них одно двигалось из пролива Босфор.

Напомним, ранее заграждения, которыми россияне пытались защитить от дронов Крымский мост, вынесло на берег.