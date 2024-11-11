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11 ноября 2024, 13:15

Пытались сжечь вертолет ВСУ: СБУ задержала группу поджигателей в трех областях

11 ноября 2024, 13:15
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фото: СБУ
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Правоохранители задержали пятерых молодых людей, которые по заказу российских спецслужб совершали поджоги в трех регионах Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Одна из групп пыталась уничтожить авиатехнику ВСУ в Кировоградской области, а другие – "охотились" за электроподстанциями, в том числе на объектах Укрзализныци.

Все задержанные были завербованы врагом, когда искали "легкие" заработки в Телеграм-каналах.

Однако вместо обещанных средств от РФ фигуранты получили подозрение от украинских правоохранителей.

Так, в Кировоградской области "на горячем" задержали трех раней в возрасте 17 и 18 лет, которые проникли на военный аэродром, где пытались сжечь вертолет ВСУ.

Кроме того, фигуранты хотели уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона, чтобы оставить без света десятки тысяч местных жителей.

Правоохранители заблаговременно задержали злоумышленников и благодаря этому сохранили боевой вертолет Сил обороны и важный энергообъект.

В Полтавской области разоблачили рецидивиста, который сжег военный джип, задействованный в выполнении задач на восточном фронте.

По данным следствия, фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля, а осенью 2024 года получил заказ из России на поджог автотехники ВСУ.

В Черкасской области задержали 34-летнего жителя области, который поджег трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала железнодорожное движение на одном из участков региона.

Всем задержанным сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области будут судить мужчину, который сжег пять военных автомобилей.

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