На Сумщине задержали российского агента, который пытался скорректировать вражеские удары по ВСУ

фото: СБУ

СБУ задержала еще одного агента ФСБ в Сумской области. Он пытался собрать и передать оккупантам локации украинских защитников, обороняющих северные границы нашего государства с РФ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Предателем оказался 50-летний местный житель. ФСБ завербовала его из-за старого знакомого, который сейчас воюет против Украины в составе российской армии.

Агент должен был разведать координаты укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, обороняющих границу Украины с РФ. В случае получения актуальных геолокаций Сил обороны оккупанты планировали атаковать их с воздуха, в том числе ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед".

Контрразведка СБУ сработала на опережение и раньше времени задержала предателя на пограничном Шосткинского района. У задержанного изъяли мобильный телефон, с которого он должен был отправить агентурный "отчет" ФСБ в виде голосовых сообщений.

Фигуранту сообщили о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Днепре задержали агента-"химика", который готовил поджоги авто военных.