В приложении Резерв+ начался бета-тест онлайн-отсрочок

фото: Министерство обороны Украины

В приложении Резерв+ 4 ноября начался бета-тест онлайн-отсрочок. Принять участие в нем могут студенты, люди с инвалидностью и многодетные отцы

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует RegioNews.

По ее словам, первые инструкции получат студенты и аспиранты, заполнявшие форму на тестирование. Дальше люди с инвалидностью и многодетные.

"Обратите внимание: если у вас уже есть отсрочка, вы сможете ее продлить только после завершения ее действия. Ведь не может быть двух активных отсрочок одновременно. Однако мы благодарны и тем, кто уже имеет отсрочку и также тестирует сервис. Ведь должны проверить, как отображается услуга у разных категорий граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Минобороны сообщили, когда в Резерв+ заработает онлайн-отсрочка от мобилизации.

Ранее сообщалось, что 18 октября в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии. Новый сервис предлагает наибольший перечень открытых должностей в Силах обороны — сейчас более 4000.