21:49  24 октября
В Ивано-Франковске собака загрызла лебедя в парке: владельца животного мобилизовали
20:41  24 октября
В тройном ДТП в Черкасской области погиб 73-летний мужчина
16:32  24 октября
Была ли смерть мужчины в ТЦК на Полтавщине самоубийством: результаты экспертизы
UA | RU
UA | RU
25 октября 2024, 04:11

В Волынском ТЦК расставили все точки над "i" касательно мобилизации мужчин от 50 лет

25 октября 2024, 04:11
Читайте також українською мовою
фото: armyinform
Читайте також
українською мовою

Сейчас в Украине нет запретов на мобилизацию мужчин, достигших 50-летнего возраста. Мобилизация таких военнообязанных осуществляется в соответствии с утвержденным порядком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Волынский ТЦК и СП.

Несмотря на распоряжение, регулирующее порядок мобилизации этой категории граждан, этот документ не означает отмены призыва для мужчин в этой возрастной группе.

"Касательно "сенсации" вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан данной возрастной категории нет. Есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования", - отмечают в ТЦК.

Это означает, что граждане этой возрастной категории, не имеющие освобождения от военной службы по состоянию здоровья или другим законным основаниям, подлежат мобилизации на общих условиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине действует директива, позволяющая мобилизовывать мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

При этом в Сумском ТЦК подчеркнули, что прямого запрета на мобилизацию мужчин в возрасте от 50 до 60 лет нет.

Член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский отметил, что боевые части отказываются брать мобилизованных мужчин в возрасте от 50 лет. Однако есть два исключения, при которых военнообязанные этого возраста все же могут призвать.

призыв Волынская область мобилизация ТЦК военная служба
Была ли смерть мужчины в ТЦК на Полтавщине самоубийством: результаты экспертизы
24 октября 2024, 16:32
У сотрудников киевского ТЦК обнаружили 1,2 млн долларов и 11 элитных авто
24 октября 2024, 16:04
Талоны на горючее в обмен на отсрочку от мобилизации: на Тернопольщине задержали начальника ТЦК
24 октября 2024, 11:37
Все новости »
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
Во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погиб водитель
25 октября 2024, 04:50
Украинская "снайперская пушка" М777 уничтожила на ходу российский танк
25 октября 2024, 03:51
На Буковине разоблачили правоохранителя, продававшего каннабис
25 октября 2024, 03:22
В Хмельницком к 7 годам тюрьмы приговорили дельца за переправку мужчин за границу
25 октября 2024, 02:45
В Ровенской области 14-летние школьницы на скутере протаранили забор: водительница в коме
25 октября 2024, 02:00
В Харьковской области задержали блогера, который сливал данные о размещении ВСУ
25 октября 2024, 01:37
Застрял в болоте по дороге в Венгрию: пограничники спасли мужчину, который сам позвонил в ГПСУ
25 октября 2024, 00:57
В Хмельницком грузовик переехал насмерть мужчину
25 октября 2024, 00:11
В Киевской области 15-летняя девочка прыгнула с крыши многоэтажки
24 октября 2024, 23:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Все публикации »
Павел Казарин
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Все блоги »