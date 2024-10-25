В Волынском ТЦК расставили все точки над "i" касательно мобилизации мужчин от 50 лет

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Сейчас в Украине нет запретов на мобилизацию мужчин, достигших 50-летнего возраста. Мобилизация таких военнообязанных осуществляется в соответствии с утвержденным порядком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Волынский ТЦК и СП.

Несмотря на распоряжение, регулирующее порядок мобилизации этой категории граждан, этот документ не означает отмены призыва для мужчин в этой возрастной группе.

"Касательно "сенсации" вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан данной возрастной категории нет. Есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования", - отмечают в ТЦК.

Это означает, что граждане этой возрастной категории, не имеющие освобождения от военной службы по состоянию здоровья или другим законным основаниям, подлежат мобилизации на общих условиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине действует директива, позволяющая мобилизовывать мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

При этом в Сумском ТЦК подчеркнули, что прямого запрета на мобилизацию мужчин в возрасте от 50 до 60 лет нет.

Член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский отметил, что боевые части отказываются брать мобилизованных мужчин в возрасте от 50 лет. Однако есть два исключения, при которых военнообязанные этого возраста все же могут призвать.