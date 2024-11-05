В Генштабе объяснили, почему во время тревоги сбивается навигация на мобильном

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Из-за работы средств радиоэлектронной борьбы у украинских пользователей смартфонов может нарушаться навигация и точное время в мобильных телефонах

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, передает RegioNews.

Там рассказали, что для повышения эффективности влияния на противника Силы обороны применяют "спуфинг" – замену координат спутниковой навигации GPS.

Применение этого метода может привести к нарушению в системе точного времени, используемой мобильными телефонами.

"Учитывая указанное, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что при объявлении воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться", - говорится в заявлении Генштаба.

Напомним, в ночь на 5 ноября Силы обороны сбили 48 вражеских БПЛА и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, которыми россияне атаковали Украину.