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В понедельник, 28 октября, была самая длинная воздушная тревога для Хмельнитчины с начала войны. Она длилась 11 часов

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

За это время силы ПВО уничтожили 10 вражеских беспилотников. Точное место падения обломков устанавливается. Информации о травмированных или погибших нет.

"В результате атаки повреждены окна в жилом доме, помещение гаража и автомобиль. Работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 октября Украину атаковали 100 дронов. Силы ПВО сбили 66 беспилотников в 13 областях.