Электронный обмен данными позволит оперативно задерживать и доставлять нарушителей в ближайший ТЦК, – МОУ

иллюстративное фото: из открытых источников

ТЦК и СП, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Национальной полицией о лицах, нарушивших правила военного учета и законодательство о мобилизационной подготовке. Нарушителей будут оперативно выявлять и задерживать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что Кабинет Министров Украины утвердил изменения в Порядок организации и ведения военного учета. Ключевым новшеством является внедрение электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД.

"Это позволит правоохранителям оперативно получать данные о нарушителях для их дальнейшего административного задержания и доставки в ближайший ТЦК или органы СБУ. В случае отсутствия технической возможности обмена информацией постановление предусматривает альтернативные формы обращения в Нацполицию", — говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что принятые изменения направлены на оптимизацию комплектования сил обороны Украины и правоохранительных органов специального назначения.

"Цифровизация взаимодействия между ведомствами должна обеспечить более эффективное выполнение задач в сфере мобилизационной подготовки и военного учета", - добавили в МОУ.

Напомним, 18 октября в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии. Новый сервис предлагает наибольший перечень открытых должностей в Силах обороны — сейчас более 4000.