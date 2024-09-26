В Украине действительно ограничили мобилизацию мужчин 50+, но есть исключения, – нардеп
В Украине действует директива, позволяющая мобилизовывать мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению
Об этом в комментарии Liga.net подтвердил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский, передает RegioNews.
Он подтвердил, что в директиве Командования Сухопутных сил, о которой ранее писал нардеп Алексей Гончаренко, действительно есть положение, ограничивающее мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет.
Нардеп отметил, что такой подход – это общая позиция военного руководства.
По словам Вениславского, после 50 лет призываются только те, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности. Отдельное мобилизационное распоряжение выдает Генеральный штаб ВСУ.
Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко также сообщал, что остановился призыв ограниченно годных с 18 до 25 лет.