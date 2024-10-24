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24 октября 2024, 14:51

Отмена перевода часов: СМИ выяснили, подпишет ли Зеленский законопроект

24 октября 2024, 14:51
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фото: pixabay.com
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Президент Владимир Зеленский решил не утверждать своей подписью законопроект об отмене сезонного перевода часов

Об этом пишет BBC News Украина со ссылкой на собственные источники, передает Regionews.

Как известно, соответствующий законопроект был принят в парламенте еще 16 июля и передан на подпись президенту 21 августа. Однако глава государства его до сих пор не подписал.

Собеседник издания в президентской команде сообщил, что этот закон так и не подпишут, срок для его ветирования уже истек.

Он также рассказал, что во время обсуждений этого закона специалисты "посчитали и увидели минусы для экономики - вылезли убытки в несколько миллиардов".

Также, как отмечается в публикации, было учтено мнение граждан. В частности, речь идет о петициях с призывами к власти "не красть вечера в украинцев".

Напомним, ранее сообщалось, что петиция на сайте Офиса президента с призывом ветировать законопроект об отмене перевода часов на летнее время набрала необходимые 25 тысяч голосов.

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