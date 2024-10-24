21:49  24 октября
В Ивано-Франковске собака загрызла лебедя в парке: владельца животного мобилизовали
20:41  24 октября
В тройном ДТП в Черкасской области погиб 73-летний мужчина
16:32  24 октября
Была ли смерть мужчины в ТЦК на Полтавщине самоубийством: результаты экспертизы
UA | RU
UA | RU
24 октября 2024, 10:55

Президента просят не подписывать закон о постоянном "зимнем времени": в чем причина

24 октября 2024, 10:55
Читайте також українською мовою
фото: pixabay.com
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада Украины 16 июля приняла во втором чтении законопроект №4201 об исчислении времени, отменяющего перевод часов на летнее и зимнее время. Однако не все украинцы это поддерживают

Об этом сообщает Regionews.ua со ссылкой на петицию на сайте Президента №22/230584.

Согласно законопроекту №4201, украинцы в последний раз должны перевести часы осенью на зимнее время и останутся на нем. Однако это, как говорится в петиции, вызывает неудобства.

Среди аргументов в петиции приводится то, что рассвет летом будет наступать в 3:00 ночи, а темнеть - в 20:00, что особенно ощутят жители восточных регионов.

Также в ней говорится, что решение не будет способствовать экономии электроэнергии, ведь повысит ее потребление вечером.

При этом, разница в два часа с Европой повлияет на сотрудничество с партнерами.

"Следовательно, соответствующий законопроект абсолютно недоработан и вреден для всей страны. Именно поэтому, я вместе с общественностью обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на законопроект №4201 об исчислении времени", - отмечает автор петиции Гончаренко.

Напомним, что в настоящее время законопроект №4201 был принят ВРУ, однако Президент Украины его пока не подписал.

Украина петиции время зимнее время перевод часов
Украина в ночь на 27 октября должна перейти в последний раз на зимнее время
21 октября 2024, 18:50
Украина переплачивает десятки миллионов евро за вооружение, которое не вовремя получает, – расследование УП
03 октября 2024, 17:20
Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год, - Шмыгаль
13 сентября 2024, 21:05
Все новости »
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
Во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погиб водитель
25 октября 2024, 04:50
В Волынском ТЦК расставили все точки над "i" касательно мобилизации мужчин от 50 лет
25 октября 2024, 04:11
Украинская "снайперская пушка" М777 уничтожила на ходу российский танк
25 октября 2024, 03:51
На Буковине разоблачили правоохранителя, продававшего каннабис
25 октября 2024, 03:22
В Хмельницком к 7 годам тюрьмы приговорили дельца за переправку мужчин за границу
25 октября 2024, 02:45
В Ровенской области 14-летние школьницы на скутере протаранили забор: водительница в коме
25 октября 2024, 02:00
В Харьковской области задержали блогера, который сливал данные о размещении ВСУ
25 октября 2024, 01:37
Застрял в болоте по дороге в Венгрию: пограничники спасли мужчину, который сам позвонил в ГПСУ
25 октября 2024, 00:57
В Хмельницком грузовик переехал насмерть мужчину
25 октября 2024, 00:11
В Киевской области 15-летняя девочка прыгнула с крыши многоэтажки
24 октября 2024, 23:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Все публикации »
Павел Казарин
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Все блоги »