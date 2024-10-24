Россия вывела в Черное море военный корабль, - ВМС

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По состоянию на утро 24 октября российская армия держит в акватории Черного моря один вражеский корабль. Носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море фиксируют два носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – пять судов, из них два продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю – шесть судов, из них три двигались из пролива Босфор.

Напомним, ВМС Украины обнародовали видео сбивания вражеских "шахедов", которыми Россия атаковала Украину.

Ранее сообщалось, что в августе Силы обороны впервые применили украинскую дальнобойную ракету-дрон "Паляница" по военной цели на территории временно оккупированного Крыма.