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13 октября 2024, 10:02

Россияне ночью запустили по Украине 68 дронов: военные сбили меньше половины

13 октября 2024, 10:02
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Ночью 13 октября российские военные совершили очередную дроновую атаку. Всего враг запустил по территории Украины 68 ударных дронов Shahed, сбить удалось 31

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

Дроны запускали из Курска и Орла в России, а сбить их удалось в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

Еще 36 российских беспилотников, по всей вероятности, подавили средства радиоэлектронной борьбы, а один до сих пор остается в воздушном пространстве.

Также россияне нанесли удары четырьмя ракетами. Две баллистические ракеты "Искандер-М", атаковавшие Полтавщину и Одесщину, запустили из Курской области. Оттуда же Черниговщину и Сумщину атаковали две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне нанесли авиаудар по пожарной части в Донецкой области.

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