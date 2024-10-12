Удар по Сумам: спасатели показали последствия вражеской атаки

фото: ГСЧС

Поздно вечером 11 октября нанесла ракетный удар по четырехэтажному жилому дому в Сумах. В первые часы 12 октября вражеские беспилотники массированно атаковали разные части областного центра

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Ко всем местам попаданий выезжали сотрудники ГСЧС. Выявленные очаги горения удалось оперативно ликвидировать.

Все территории были обследованы. Оказана первая помощь гражданам.

Кроме того, ликвидирован пожар, который из-за удара возник в помещении.

По предварительным данным, погибших нет, есть пострадавшие и повреждения жилых и других построек.

Напомним, ночью 12 октября россияне ночью ударили по домам и производственным помещениям в Запорожье. Повреждения зафиксированы в трех районах города, пострадали четыре человека.