Россияне нанесли авиаудар по пожарной части в Донецкой области
В пятницу, 11 октября, российские оккупанты нанесли авиаудара по Константиновке на Донетчине
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В результате обстрела получили повреждения пожарно-спасательная часть.
Взрывной волной выбиты почти все окна и двери здания, повреждены кровля и ворота гаража.
К счастью, весь личный состав был в укрытии и не пострадал.
Напомним, ночью 12 октября Россия атаковала Украину неизвестными ракетами и ударными дронами. Большинство "Шахедов" удалось уничтожить.
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