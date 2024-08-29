Западные СМИ сообщили об авиакатастрофе с F-16 в Украине

фото: president.gov.ua

По информации западных медиа, один из истребителей F-16 разбился в Украине 26 августа

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает RegioNews .

Предварительные данные свидетельствуют, что самолет не был сбит огнем противника, хотя инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела. Скорее всего, авиакатастрофа произошла из-за ошибки пилота.

Однако Воздушные силы ВСУ не подтвердили информацию об аварии. Пентагон в свою очередь направил журналистов в Украину за комментариями.

Агентство Reuters со ссылкой на слова чиновника США также пишет, что самолет разбился не в результате действий российских войск. Пока неизвестно, была ли это ошибка пилота или механическая неисправность. Международные эксперты будут вовлечены в расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила первые самолеты F-16. Речь идет о шести истребителях от Нидерландов.