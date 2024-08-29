Силы обороны атаковали российские нефтебазы "Атлас" и "Зенит": возникли пожары
В ночь на 28 августа Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам российских оккупантов в Ростовской, Воронежской и Кировской областях РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Известно, что ночью произошел удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области.
"В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания", – говорится в сообщении.
Задание выполнили подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Кроме того, Украина нанесла удары по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому составу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области. Подробная информация о последствиях поражения уточняется.
Напомним, недавно стало известно, что Украина создала и опробовала свою первую баллистическую ракету.
Ранее сообщалось, что ночью 14 августа дальнобойные беспилотники СБУ и Сил обороны совершили самую массированную за всю войну атаку на российские военные аэродромы. Под ударами украинских дронов оказались аэродромы Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск.