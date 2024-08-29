Силы ПВО сбили две российские ракеты Х-59/69 и 60 "Шахедов"

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С начала суток, 29 августа, Силы обороны Украины сбили две российские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных беспилотников типа Shahed-131/136

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, передает RegioNews.

По его словам, ночью 29 августа россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей и с этого же направления – двумя ракетами, тип которых устанавливается, а также 74 ударными БПЛА типа Shahed-131/ 136 из районов Приморско-Ахтарска, Курска, Ейска.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты Х-59/69 и 60 ударных дронов Shahed-131/136.

Еще 14 ударных беспилотников локационно потеряны (упали) на территории Украины.

Противовоздушная оборона работала в рамках Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской Сумской и Донецкой областей.

Напомним, ночью и утром 29 августа россияне снова атаковали Киев ударными дронами. Это уже третья массированная атака на столицу за последние 4 дня. Силы ПВО сбили примерно полтора десятка российских дронов. Обломки БПЛА упали в нескольких районах столицы.