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18 июля 2024, 11:45

Нардеп Задорожний, подозреваемый во взяточничестве, остается в составе фракции партии "Слуга народа"

18 июля 2024, 11:45
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Партия "Слуга народа" официально не исключала из своего состава народного депутата Украины Николая Задорожного, подозреваемого во взяточничестве

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

"Заявления об исключении из фракции не поступало" - председатель дал четкий ответ исключала ли Слуга народа господина Задорожного. Поэтому он остается членом Коалиции", – сообщил Ярослав Железняк.

Во время выступления Задорожного на пленарном заседании Верховной Рады Украины 17 июля в титрах фигуранта расследования отметили членом фракции "Слуга народа".

Напомним, недавно правоохранители сообщили народному депутату Николаю Задорожному о подозрении за вымогательство взятки в размере 3,4 млн грн. За откат он обещал не препятствовать проводить ремонтные работы объектов инфраструктуры на Сумщине.

После этого сообщалось, что Задорожний якобы был официально исключен из партии "Слуга народа".

Высший антикоррупционный суд применил в отношении народного депутата Николая Задорожного меру пресечения в виде залога более 3 млн гривен.

К слову, в среду, 17 июля, народная депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла вышла из фракции по собственному заявлению.

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