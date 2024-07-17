Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа"

фото: Марьяна Безуглая

В среду, 17 июля, народная депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая вышла из фракции по собственному заявлению

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

"Только что сообщили, что госпожа Безуглая вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению. В Слуге остается 233 человека", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях народный депутат Украины Николай Задорожний был исключен из состава партии "Слуга народа".

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили народному депутату Николаю Задорожному о подозрении за вымогательство взятки в размере 3,4 млн грн. За откат он обещал не препятствовать проводить ремонтные работы объектов инфраструктуры на Сумщине.