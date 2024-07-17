Суд назначил нардепу от "Слуги народа" Задорожному залог в 3 млн гривен

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Высший антикоррупционный суд применил в отношении народного депутата Николая Задорожного, которого разоблачили на вымогательстве 3,4 млн грн взятки, меру пресечения в виде залога в более 3 млн гривен

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

"Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 028 000 грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей", – говорится в сообщении.

На Задорожнего возложили следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию;

сообщать об изменении места жительства и/или работы;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение загранпаспорта;

носить электронный браслет.

Напомним, правоохранители сообщили народному депутату Николаю Задорожному о подозрении за вымогательство взятки в размере 3,4 млн грн. За откат он обещал не препятствовать проводить ремонтные работы объектов инфраструктуры на Сумщине.

После этого Задорожнего исключили из партии "Слуга народа".