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18 июля 2024, 11:38

Прокурора Офиса генпрокурора, разоблаченного на взятке в 170 тысяч долларов, взяли под стражу

18 июля 2024, 11:38
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фото: НАБУ
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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения прокурору Офиса генерального прокурора, которого 16 июля задержали на взятке в 170 тысяч долларов

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает RegioNews.

"18 июля 2024 года следователь судья ВАКС рассмотрел ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, о применении меры пресечения к прокурору Офиса Генерального прокурора, которого 16.07.2024 разоблачили на получении 170 тыс. долл. неправомерной выгоды за принятие поправок ареста с имущества, арестованного в рамках этого производства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд частично поддержал позицию прокурора САП и применил к прокурору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 4 млн грн залога.

В случае внесения залога на фигуранта будут возложены соответствующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться из города Киева, без разрешения следователя, прокурора и суда;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

Напомним, прокуроры Офиса генпрокурора хотели получить 170 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. Одного из чиновников задержали после получения взятки.

Офис генпрокурора взятка подозрение мера пресечения
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