Прокурора Офиса генпрокурора, разоблаченного на взятке в 170 тысяч долларов, взяли под стражу
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения прокурору Офиса генерального прокурора, которого 16 июля задержали на взятке в 170 тысяч долларов
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает RegioNews.
"18 июля 2024 года следователь судья ВАКС рассмотрел ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, о применении меры пресечения к прокурору Офиса Генерального прокурора, которого 16.07.2024 разоблачили на получении 170 тыс. долл. неправомерной выгоды за принятие поправок ареста с имущества, арестованного в рамках этого производства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что суд частично поддержал позицию прокурора САП и применил к прокурору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 4 млн грн залога.
В случае внесения залога на фигуранта будут возложены соответствующие процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться из города Киева, без разрешения следователя, прокурора и суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу;
- носить электронное средство контроля.
Напомним, прокуроры Офиса генпрокурора хотели получить 170 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. Одного из чиновников задержали после получения взятки.