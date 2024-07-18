Прокурора Офиса генпрокурора, разоблаченного на взятке в 170 тысяч долларов, взяли под стражу

фото: НАБУ

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения прокурору Офиса генерального прокурора, которого 16 июля задержали на взятке в 170 тысяч долларов

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает RegioNews.

"18 июля 2024 года следователь судья ВАКС рассмотрел ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, о применении меры пресечения к прокурору Офиса Генерального прокурора, которого 16.07.2024 разоблачили на получении 170 тыс. долл. неправомерной выгоды за принятие поправок ареста с имущества, арестованного в рамках этого производства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд частично поддержал позицию прокурора САП и применил к прокурору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 4 млн грн залога.

В случае внесения залога на фигуранта будут возложены соответствующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться из города Киева, без разрешения следователя, прокурора и суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Напомним, прокуроры Офиса генпрокурора хотели получить 170 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. Одного из чиновников задержали после получения взятки.