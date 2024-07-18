В Минобороны сообщили, сколько украинцев обновили свои данные до 16 июля

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По требованию Закона о мобилизации с 18 мая по 16 июля 2024 года военнообязанные граждане должны были обновить свои данные. Это сделали более 4,6 млн украинцев

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"По результатам обновления, 4 690 496 военнообязанных выполнили свой долг. Спасибо каждому гражданину за выполнение своей воинской обязанности!", – говорится в сообщении.

Из них военно-учетные данные обновили из-за:

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки: 510 203 человека;

Центры предоставления административных услуг: 1152227 человек;

Приложение Резерв+: 3 028 066 человек.

Напомним, военнообязанные граждане смогут узнать о штрафе за несвоевременно обновленные военно-учетные данные в приложении Дія. В то же время, не все украинцы, которые не обновили данные до 16 июля, автоматически будут оштрафованы.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю почти миллион граждан обновили свои военно-учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ.