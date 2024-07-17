Минобороны вернуло ВСУ боеприпасы, переданные на утилизацию

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Минобороны Украины вернуло в ВСУ значительное количество боеприпасов разных калибров, которые были переданы предприятиям для утилизации как избыточные еще до начала вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

С началом широкомасштабного вторжения России потребность в боеприпасах значительно возросла, что требовало оперативных решений по их возврату и использованию.

Благодаря усилиям специалистов Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества возвращенные боеприпасы после тщательной проверки качества уже применяются на поле боя против российских оккупантов.

Речь идет, в частности, о:

артиллерийских выстрелах;

боеприпасах к стрелковому оружию;

комплектующих элементах;

взрывателях и т.д.

Этот процесс является частью деятельности Минобороны по усилению обороноспособности Украины и обеспечению украинских военных необходимыми ресурсами для эффективного противостояния агрессору.

"Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. Понимаем, что сегодня каждый выстрел, ракета, патрон — жизненно необходимы на поле боя. Вместо утилизации боеприпасов, "утилизируем" ими врага. Даем вторую жизнь – пытаемся восстановить все, что подлежит ремонту и последующей эксплуатации. Все работаем для обеспечения фронта", – отметил заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

Он добавил, что Министерство обороны осуществляет регулярный мониторинг, оценку запасов и активно сотрудничает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы обеспечить бесперебойную поставку оружия, военной техники и других необходимых средств для защитников и защитниц Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны намерено внедрить в войска новую облегченную модель бронежилета – его вес составляет от 7,5 до 12 кг.