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29 января 2024, 09:13

Зеленский назвал количество людей, служащих в украинской армии

29 января 2024, 09:13
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фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский озвучил численность украинской армии. По его словам, речь идет о 880 тысячах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Зеленского в интервью немецкому телеканалу ARD.

"...У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", - отметил Зеленский.

При этом глава государства уточнил, что на сегодняшний день не известно точно сколько выехало людей с самого начала полномасштабной войны, назвав цифру в диапазоне 6,5 - 7,5 миллионов.

"Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство обороны Украины проводит внеплановые проверки ТЦК и СП в регионах, в ходе которых выявлено множество нарушений.

война Владимир Зеленский армия ВСУ



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