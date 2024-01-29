Умеров заявил о внеплановых проверках ТЦК по Украине

фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министерство обороны Украины проводит внеплановые проверки ТЦК и СП в регионах, в ходе которых выявлено множество нарушений

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает RegioNews со ссылкой на его Facebook.

"Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем множество нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно устранить все недостатки", - говорится в сообщении Умерова.

По его словам, проверки проводились в рамках шагов по очищению системы, это была важная и насыщенная неделя.

"Есть первые конкретные результаты. Благодарен СБУ, ГБР и ГПУ за слаженную кооперацию и профессиональную работу. Продолжаем дальше, будут еще новости", - подчеркнул министр обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители закончили расследование в отношении двух сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки Тернополя. Их обвиняют в пытках военнообязанных.