За сутки 311 тысяч украинцев сделали прививки от коронавируса
В Украине за минувшие сутки сделали 311 316 прививок против коронавируса COVID-19. Это превышает вчерашний показатель и совсем немного недотягивает до рекорда
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В пятницу первую дозу вакцины получили 98 794 человек, а вторую – 212 522. Вчера работали 1 050 мобильных бригад, 3 143 пункта прививки и 457 центров вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 140 524. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 124 671, AstraZeneca – 32 229, Moderna – 13 892.
"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", – подчеркнули в Минздраве.
С начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304 человека. В общей сложности проведено 22 417 288 прививок.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев – 23914
- Винницкая область – 7521
- Волынская – 3805
- Днепропетровская – 20236
- Донецкая – 9087
- Житомирская – 7213
- Закарпатская – 3342
- Запорожская – 8732
- Ивано-Франковская – 7644
- Киевская – 14221
- Кировоградская – 3741
- Луганская – 4516
- Львовская – 14170
- Николаевская – 7177
- Одесская – 11068
- Полтавская – 7268
- Ровенская – 8075
- Сумская – 6773
- Тернопольская – 4785
- Харьковская – 11169
- Херсонская – 5571
- Хмельницкая – 7135
- Черкасская – 5911
- Черновицкая – 4017
- Черниговская – 5431
Ранее мы писали, что по состоянию на утро, 20 ноября, в Украине подтвердили еще 18 250 новых случаев коронавируса. Эти данные более оптимистичны по сравнению с данными на утро 19 ноября.