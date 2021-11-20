За сутки 311 тысяч украинцев сделали прививки от коронавируса

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В Украине за минувшие сутки сделали 311 316 прививок против коронавируса COVID-19. Это превышает вчерашний показатель и совсем немного недотягивает до рекорда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В пятницу первую дозу вакцины получили 98 794 человек, а вторую – 212 522. Вчера работали 1 050 мобильных бригад, 3 143 пункта прививки и 457 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 140 524. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 124 671, AstraZeneca – 32 229, Moderna – 13 892.

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", – подчеркнули в Минздраве.

С начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304 человека. В общей сложности проведено 22 417 288 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев – 23914

Винницкая область – 7521

Волынская – 3805

Днепропетровская – 20236

Донецкая – 9087

Житомирская – 7213

Закарпатская – 3342

Запорожская – 8732

Ивано-Франковская – 7644

Киевская – 14221

Кировоградская – 3741

Луганская – 4516

Львовская – 14170

Николаевская – 7177

Одесская – 11068

Полтавская – 7268

Ровенская – 8075

Сумская – 6773

Тернопольская – 4785

Харьковская – 11169

Херсонская – 5571

Хмельницкая – 7135

Черкасская – 5911

Черновицкая – 4017

Черниговская – 5431

Ранее мы писали, что по состоянию на утро, 20 ноября, в Украине подтвердили еще 18 250 новых случаев коронавируса. Эти данные более оптимистичны по сравнению с данными на утро 19 ноября.