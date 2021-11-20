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20 ноября 2021, 16:44

За сутки 311 тысяч украинцев сделали прививки от коронавируса

20 ноября 2021, 16:44
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Фото: из открытых источников
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В Украине за минувшие сутки сделали 311 316 прививок против коронавируса COVID-19. Это превышает вчерашний показатель и совсем немного недотягивает до рекорда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В пятницу первую дозу вакцины получили 98 794 человек, а вторую – 212 522. Вчера работали 1 050 мобильных бригад, 3 143 пункта прививки и 457 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 140 524. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 124 671, AstraZeneca – 32 229, Moderna – 13 892.

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", – подчеркнули в Минздраве.

С начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304 человека. В общей сложности проведено 22 417 288 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

  • Киев – 23914
  • Винницкая область – 7521
  • Волынская – 3805
  • Днепропетровская – 20236
  • Донецкая – 9087
  • Житомирская – 7213
  • Закарпатская – 3342
  • Запорожская – 8732
  • Ивано-Франковская – 7644
  • Киевская – 14221
  • Кировоградская – 3741
  • Луганская – 4516
  • Львовская – 14170
  • Николаевская – 7177
  • Одесская – 11068
  • Полтавская – 7268
  • Ровенская – 8075
  • Сумская – 6773
  • Тернопольская – 4785
  • Харьковская – 11169
  • Херсонская – 5571
  • Хмельницкая – 7135
  • Черкасская – 5911
  • Черновицкая – 4017
  • Черниговская – 5431

Ранее мы писали, что по состоянию на утро, 20 ноября, в Украине подтвердили еще 18 250 новых случаев коронавируса. Эти данные более оптимистичны по сравнению с данными на утро 19 ноября.

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