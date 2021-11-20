Заболеваемость коронавирусом идет на спад: за сутки заразились 18 тысяч человек

Фото: из открытых источников

По состоянию на утро, 20 ноября, в Украине подтвердили еще 18 250 новых случаев коронавируса. Эти данные более оптимистичны по сравнению с данными на утро 19 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".

В пятницу, 19 ноября, заболели 1463 ребенка и 380 медработников.

Из-за осложнений от коронавируса в больницы госпитализировали 3 594 человека; 21 979 выздоровели, а 664, к сожалению, скончались.

За все время пандемии в Украине заболели 3 322 308 человек, из них 2 748 500 выздоровели, а 80 895 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее мы писали, что Украина прошла пик заболеваемости волны коронавируса, но существует угроза повторной вспышки.