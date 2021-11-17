На Донбассе село попало под обстрел: повреждены 7 домов

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На Донбассе второй раз за неделю под обстрел попало село Невельское, повреждены семь домов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

"Утром, в 6:45, в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 2:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Правоохранители обследуют поселок, документируют последствия преступления и выясняют, какая помощь нужна местным жителям", - говорится в сообщении.

Зафиксировано повреждение семи домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее мы писали, что за минувшие сутки, 16 ноября, боевики на Донбассе ранили одного военного и более 10 раз нарушали "тишину".