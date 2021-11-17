13:54  17 ноября
Минздрав собирается ужесточить правила для работы в "желтой" зоне: к чему готовиться
12:52  17 ноября
В Украину придет потепление: синоптики назвали дату
12:21  17 ноября
Столичные школьники уже с понедельника возвращаются за парты
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2021, 14:25

На Донбассе село попало под обстрел: повреждены 7 домов

17 ноября 2021, 14:25
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Донбассе второй раз за неделю под обстрел попало село Невельское, повреждены семь домов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

"Утром, в 6:45, в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 2:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Правоохранители обследуют поселок, документируют последствия преступления и выясняют, какая помощь нужна местным жителям", - говорится в сообщении.

Зафиксировано повреждение семи домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее мы писали, что за минувшие сутки, 16 ноября, боевики на Донбассе ранили одного военного и более 10 раз нарушали "тишину".

Донбасс война обстрел

Сутки на Донбассе: боевики 13 раз нарушали "тишину" и ранили военного
17 ноября 2021, 09:46
Сегодня оккупанты на Донбассе били из запрещенного оружия и запускали российский дрон
16 ноября 2021, 20:02
Ситуация на Донбассе: за сутки оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня
16 ноября 2021, 10:14
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua