Ситуация на Донбассе: пятеро военных ООС в больнице, обстрелы не утихают

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За прошедшие сутки, 17 ноября, на Донбассе пострадали пятеро военных ООС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на утреннюю сводку о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в утренней сводке.

В целом за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск штаб ООС зафиксировал 14 нарушений режима прекращения огня, 9 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Невельского НВФ открывали огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Новоалександровки оккупанты дважды совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Золотого-4 российские наемники обстреляли позиции ООС дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Вблизи Кряковки боевики совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

Около Причепиловки незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В сторону Крымского - вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции украинских военных возле Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм. В направлении Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел из гранатометов различных систем. А в районе Шум оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

По состоянию на 7:00 утра 18 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Нью-Йорка боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих в результате действий оккупантов нет.