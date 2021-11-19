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19 ноября 2021, 19:42

В Украине за три месяца 96,5% умерших от осложнений COVID-19 не были вакцинированы двумя дозами

19 ноября 2021, 19:42
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По предварительным данным электронной системы здравоохранения, в Украине за период с 1 августа до 31 октября 2021 года 94,3% госпитализированных больных, которым диагностировали коронавірусну болезнь, не прошли полный курс вакцинации

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, передает RegioNews.

96,5% умерших от осложнений COVID-19 за этот период не получили двух доз антискользящей вакцины.

"Данные за последние три месяца указывают на то, что людей, которые завершили курс вакцинации, госпитализируют с коронавірусною болезнью в 5 раз реже тех, кто не получил ни одной дозы вакцины или сделал только одну прививку. Вакцинированы имеют в 9 раз меньший риск умереть в результате COVID-19, чем вакцинированные", - подчеркнули в МИНЗДРАВЕ.

В ЦОС напомнили, что в Украине сейчас можно привиться одной из четырех вакцин: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer и Moderna. Сейчас доступны 11,3 млн доз этих вакцин.

"Все эти вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19 и спасают жизни. Впрочем, стоит помнить, что лучшая защита выстраивается через 14 дней после получения 2-й дозы вакцины", - добавили в министерстве.

Как сообщалось, по данным Минздрава, Украина прошла пик заболеваемости волны коронавируса, но существует угроза повторной вспышки.

Минздрав COVID-19 вакцинация Смертность

 
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