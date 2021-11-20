Захворюваність коронавірусом йде на спад: за добу заразилися 18 тисяч осіб

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Станом на ранок, 20 листопада, в Україні підтвердили ще 18 250 нових випадків коронавірусу. Ці дані більш оптимістичні порівняно з даними на ранок 19 листопада

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

У п'ятницю, 19 листопада, захворіли 1463 дитини і 380 медпрацівників.

Через ускладнення від коронавірусу в лікарні госпіталізували 3 594 людини; 21 979 одужали, а 664, на жаль, померли.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 322 308 осіб, з них 2 748 500 одужали, а 80 895 померли.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) та Донецькій (1010) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус, але існує загроза повторного спалаху.