Захворюваність коронавірусом йде на спад: за добу заразилися 18 тисяч осіб
Станом на ранок, 20 листопада, в Україні підтвердили ще 18 250 нових випадків коронавірусу. Ці дані більш оптимістичні порівняно з даними на ранок 19 листопада
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".
У п'ятницю, 19 листопада, захворіли 1463 дитини і 380 медпрацівників.
Через ускладнення від коронавірусу в лікарні госпіталізували 3 594 людини; 21 979 одужали, а 664, на жаль, померли.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 322 308 осіб, з них 2 748 500 одужали, а 80 895 померли.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) та Донецькій (1010) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус, але існує загроза повторного спалаху.