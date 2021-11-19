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19 ноября 2021, 18:01

Суд отправил в СИЗО подозреваемых в покушении на министра Романа Лещенко

19 ноября 2021, 18:01
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Печерский районный суд Киева взял под стражу на два месяца гражданина США и гражданку Украины, задержанных накануне по подозрению в организации покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в Национальной полиции, передает RegioNews.

"Суд вынес решение об избрании меры пресечения гражданину США и гражданке Украины в виде содержания под стражей на 60 суток", - проинформировали в Нацполіції.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге сообщил, что гражданин США и гражданка Украины планировали убийство нынешнего министра аграрной политики Романа Лещенко в связи с его деятельностью в 2018 году.

Присутствовавший на брифинге Лещенко пояснил: "это никоим образом не имеет отношения к моей государственной службе. Это гражданско-правовой спор".

"Для меня это является неким шоком. Ситуация 2018 года носит исключительно гражданско-правовой характер, с точки зрения мошеннических действий гражданина США не только в отношении меня, но и в отношении других аграриев. По всем шантажам и искам в гражданской плоскости все суды были выиграны", - сказал министр.

Как сообщалось, полиция задержала граждан Украины и США, которые планировали покушение на министра агрополитики Лещенко.

полиция Роман Лещенко покушение суд

 
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