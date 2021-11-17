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17 ноября 2021, 13:54

Минздрав собирается ужесточить правила для работы в "желтой" зоне: к чему готовиться

17 ноября 2021, 13:54
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге, передает RegioNews.

"В настоящее время Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей", — рассказал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что семейные врачи должны активнее коммуницировать с пациентами, напоминать им о необходимости вакцинации и о получении второй дозы вакцины в ближайшее время.

Ранее мы писали, что начало выхода регионов из "красного" уровня эпидемической опасности можно ожидать со следующей недели.

карантин Минздрав Виктор Ляшко красная зона жёлтая зона

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