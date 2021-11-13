За сутки в Украине – 695 погибших от COVID-19 и 23 572 новых случая заболевания
В Украине по состоянию на 13 ноября 2021 года зафиксировано 23 572 новые случаи COVID-19. В частности, заболели 1622 ребенка и 436 медработников
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".
Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 4 564 лица; летальных случаев – 695; выздоровел – 25 415 лиц; осуществлен тестирований за сутки – 126 841 (в частности методом ПЦР – 60 402, методом ИФА – 14 989); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 51 450.
За все время пандемии в Украине: заболели – 3 203 149 человек; выздоровело – 2 620 094 лица; летальных случаев – 76 302; проведено ПЦР-тестов – 15 189 223.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев-1839 случаев;
Винницкая область – 887 случаев;
Волынская область – 642 случая;
Днепропетровская область – 2219 случаев;
Донецкая область – 1010 случаев;
Житомирская область – 772 случая;
Закарпатская область – 516 случаев;
Запорожская область – 920 случаев;
Ивано-Франковская область – 946 случаев;
Киевская область – 997 случаев;
Кировоградская область – 168 случаев;
Луганская область – 339 случаев;
Львовская область – 1243 случая;
Николаевская область – 965 случаев;
Одесская область – 2066 случаев;
Полтавская область – 1124 случая;
Ровенская область – 840 случаев;
Сумская область – 584 случая;
Тернопольская область – 428 случаев;
Харьковская область – 1876 случаев;
Херсонская область – 310 случаев;
Хмельницкая область – 1015 случаев;
Черкасская область – 530 случаев;
Черновицкая область – 348 случаев;
Черниговская область – 988 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.