За сутки в Украине – 695 погибших от COVID-19 и 23 572 новых случая заболевания

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В Украине по состоянию на 13 ноября 2021 года зафиксировано 23 572 новые случаи COVID-19. В частности, заболели 1622 ребенка и 436 медработников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".

Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 4 564 лица; летальных случаев – 695; выздоровел – 25 415 лиц; осуществлен тестирований за сутки – 126 841 (в частности методом ПЦР – 60 402, методом ИФА – 14 989); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 51 450.

За все время пандемии в Украине: заболели – 3 203 149 человек; выздоровело – 2 620 094 лица; летальных случаев – 76 302; проведено ПЦР-тестов – 15 189 223.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев-1839 случаев;

Винницкая область – 887 случаев;

Волынская область – 642 случая;

Днепропетровская область – 2219 случаев;

Донецкая область – 1010 случаев;

Житомирская область – 772 случая;

Закарпатская область – 516 случаев;

Запорожская область – 920 случаев;

Ивано-Франковская область – 946 случаев;

Киевская область – 997 случаев;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 339 случаев;

Львовская область – 1243 случая;

Николаевская область – 965 случаев;

Одесская область – 2066 случаев;

Полтавская область – 1124 случая;

Ровенская область – 840 случаев;

Сумская область – 584 случая;

Тернопольская область – 428 случаев;

Харьковская область – 1876 случаев;

Херсонская область – 310 случаев;

Хмельницкая область – 1015 случаев;

Черкасская область – 530 случаев;

Черновицкая область – 348 случаев;

Черниговская область – 988 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.