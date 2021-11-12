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12 ноября 2021, 19:31

На Донбассе двое украинских военных погибли в результате взрыва неизвестного устройства

12 ноября 2021, 19:31
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Фото: штаб ООС
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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Двое украинских военнослужащих погибли

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в районе населенного пункта Зайцево враг открывал огонь из гранатометов различных систем. В направлении Попасной противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 11 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранен военный.

Донбасс ООС РФ обстрел

 
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