Ситуация на Донбассе: за сутки оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранен военный
За прошедшие сутки, 11 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранен военный
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Возле Марьинки враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
В направлении Новозвановки была применена артиллерия калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
В районе населенного пункта Зайцево противник совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
У Троицкого вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Широкиного обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Враг дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов также в сторону Крымского.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Как сообщалось, на Донбассе за сутки, 10 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.