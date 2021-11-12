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12 ноября 2021, 09:43

Ситуация на Донбассе: за сутки оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранен военный

12 ноября 2021, 09:43
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 11 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранен военный

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Возле Марьинки враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Новозвановки была применена артиллерия калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Зайцево противник совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

У Троицкого вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Широкиного обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Враг дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов также в сторону Крымского.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Как сообщалось, на Донбассе за сутки, 10 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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